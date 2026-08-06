Микрофибърният моп със самозалепваща се лента, който е подходящ за държача със самозалепваща се лента от 30 cm, почиства всички гладки и лъскави повърхности, като например стъкло, ефективно и без да оставя следи. Фините, висококачествени микрофибри отстраняват дори най-малките частици, предлагат отлично събиране на мръсотията и по този начин гарантират резултат без ивици и мъхове. Мопът със самозалепваща се лента може да се използва както предварително навлажнен, така и чрез спрей-метода.