Clean Glass моп сив, със самозалепваща се лента, 30 cm (5 бр.)
Почистване без мъхове и ивици: С висококачествения микрофибърен моп със самозалепваща се лента, който е подходящ за държача от 30 cm, можете да почистите всички лъскави повърхности.
Микрофибърният моп със самозалепваща се лента, който е подходящ за държача със самозалепваща се лента от 30 cm, почиства всички гладки и лъскави повърхности, като например стъкло, ефективно и без да оставя следи. Фините, висококачествени микрофибри отстраняват дори най-малките частици, предлагат отлично събиране на мръсотията и по този начин гарантират резултат без ивици и мъхове. Мопът със самозалепваща се лента може да се използва както предварително навлажнен, така и чрез спрей-метода.
Спецификации
Технически данни
|Програма
|ADVANCED
|Употреба на текстила
|Текстил за многократна употреба
|Текстилен материал
|80% PET / 20% PA
|Тип производство
|Кръглоплетен плат
|Температура на пране (°C)
|макс. 95
|Препоръка за пране (°C)
|60
|Температура на сушене (°C)
|60
|Програми за пране¹⁾
|прибл. 250
|Количество (бр.)
|5
|Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²)
|0,19 / 215
|Тегло на опаковката (кг)
|0,238
|Размери (Д х Ш ) (мм)
|300 x 105
|Размери, с опаковката (мм)
|300 x 105 x 10
¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.
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Сфера на приложение
- Повърхност - почистване на стъкло
- Прозорци