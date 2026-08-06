Clean Glass моп сив, със самозалепваща се лента, 30 cm (5 бр.)

Почистване без мъхове и ивици: С висококачествения микрофибърен моп със самозалепваща се лента, който е подходящ за държача от 30 cm, можете да почистите всички лъскави повърхности.

Микрофибърният моп със самозалепваща се лента, който е подходящ за държача със самозалепваща се лента от 30 cm, почиства всички гладки и лъскави повърхности, като например стъкло, ефективно и без да оставя следи. Фините, висококачествени микрофибри отстраняват дори най-малките частици, предлагат отлично събиране на мръсотията и по този начин гарантират резултат без ивици и мъхове. Мопът със самозалепваща се лента може да се използва както предварително навлажнен, така и чрез спрей-метода.

Спецификации

Технически данни

Програма ADVANCED
Употреба на текстила Текстил за многократна употреба
Текстилен материал 80% PET / 20% PA
Тип производство Кръглоплетен плат
Температура на пране (°C) макс. 95
Препоръка за пране (°C) 60
Температура на сушене (°C) 60
Програми за пране¹⁾ прибл. 250
Количество (бр.) 5
Тегло на продукта / Тегло на m² (кг/г/м²) 0,19 / 215
Тегло на опаковката (кг) 0,238
Размери (Д х Ш ) (мм) 300 x 105
Размери, с опаковката (мм) 300 x 105 x 10

¹⁾ Спазване или използване на препоръчителните температури и перилни препарати. Освен това, използването на сушилня, особено при по-високи температури, може значително да намали живота на прането.

Видео

Сфера на приложение
  • Повърхност - почистване на стъкло
  • Прозорци
Почистващи препарати