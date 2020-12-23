Най-накрая разопаковане: Хотелската стая, дом далеч от дома

Ежедневното почистване се извършва в съкратени срокове - затова е още по-важно да се гарантира, че това е систематичен процес, който ще създаде успокояваща и комфортна среда за гостите на хотела. Обикновено леглата са прясно застлани и след това повърхностите в спалнята и банята са почистени. Този процес обикновено включва две техники. Първият, цветният метод, помага на персонала да избягва пренасянето на микроби от едно място на друго: Синьото се използва за повърхности, жълтото се използва за съоръжения за баня (мивки и душове), червеното се използва за писоари и тоалетни, а зеленото се използва за специални приложения, като дезинфекция.

Втората полезна работна техника е методът на сгъване на кърпите от 16-те страни, който е много по-ергономичен за персонала на хотела, отколкото пренасянето на тежки кофи с вода. Почистващата кърпа се сгъва наполовина три пъти (веднъж надолу и два пъти отстрани), така че да има общо 16 страни. В една кофа се накисва точно определено количество сгънати кърпи с определено количество почистващ агент. Те са напълно напоени и след това са готови за употреба. След това персоналът на хотела избърсва всяка повърхност с нова страна. След като всички страни са използвани, служителят изхвърля кърпата и използва нова. След като повърхностите бъдат почистени, контактните повърхности могат да бъдат и дезинфекцирани.

Подовото покритие в хотелските стаи често е мокет - може да се почисти бързо и ефективно с помощта на прахосмукачка. Малки петна могат да бъдат премахнати с помощта на продукт за премахване на петна. Тук е важно да се работи отвън навътре, за да се предотврати увеличаване на петното. Ако една стая остане необитавана за няколко дни, методът на екстракция със спрей може също да се използва за премахване на петна. Времето за съхнене при този процес обаче е от шест до осем часа.