Ефективни процеси на почистване и значението им за хотелите
Тъй като чистотата, хигиената и здравето стават все по-важни, ефективните процеси на почистване както никога до сега са особено актуални в хотелиерството. Те са единственият начин в хотелите да се създаде приетата приятна, успокояваща атмосфера, която гостите ще приравнят към безопасността.
Чистота за комфорт и безопасност
Наличие на листа във фоайето, на прах върху стайните растения, на пръстови отпечатъци, оставени на стъклото на прозореца - това са малките детайли, които определят, дали гостите чувстват хотела за удобно място за престой. Това първо впечатление може неволно да опетни начина, по който гостите виждат другите помещения, като спалните и баните. Тъй като чистотата, хигиената и здравето в момента са горещи теми, ефективните процеси на почистване са по-важни от всякога в хотелиерството. Те са единственият начин да се гарантира, че хотелите създават приятна, успокояваща атмосфера, която гостите ще приравнят към безопасността.
Търсене на стаята за настаняване: През коридорите, нагоре по стълбите и в асансьорите
В зависимост от размера си, хотелите понякога могат да имат няколко километра коридори, които много често са покрити с килими. За да спестите време и усилия при почистването им, препоръчваме да използвате вертикални смукачки с акумулаторно захранване. Подопочистващи машини като тези, използвани във фоайето, могат да се използват и за други подови покрития, тъй като те са подходящи за размера и състоянието на тези помещения.
По стълбищата настилките са от плат, здрави материали или камък и също могат да се поддържат чисти с прахосмукачки, работещи на акумулатор, които са удобни за потребителя. Основните им предимства са, че няма опасност от спъване в кабела и че ненужното придвижване от контакт до контакт в целия хотел остават в миналото. Наскоро на пазара се появи алтернатива - компактни подопочистващи автомати, който позволява бърза и ергономична работа. В зависимост от времето на деня, при голямо движение в хотела препоръчваме редовно да почиствате и дезинфекцирате перилата на стълбите.
Поради ограниченото си пространство и честото използване, асансьорите са особено сложна зона. Всички контактни повърхности трябва да се почистват и дезинфекцират по няколко пъти на ден. Килимите могат да се почистват с безкабелна прахосмукачка за отстраняване на мръсотия, докато другите подови настилки могат да се почистват бързо и ефективно с помощта на подопочистващи машини за големи повърхности. Ако асансьорът е оборудван със стъкло или огледала, тези повърхности трябва да бъдат почиствани старателно с ръчна смукачка за прозорци и гладки повърхности. Тези смукачки абсорбират водата след почистването, като по този начин предотвратяват изпръскването на водата, създаването на опасност от подхлъзване или оставяне на мръсотия от пръските на водата.
Най-накрая разопаковане: Хотелската стая, дом далеч от дома
Ежедневното почистване се извършва в съкратени срокове - затова е още по-важно да се гарантира, че това е систематичен процес, който ще създаде успокояваща и комфортна среда за гостите на хотела. Обикновено леглата са прясно застлани и след това повърхностите в спалнята и банята са почистени. Този процес обикновено включва две техники. Първият, цветният метод, помага на персонала да избягва пренасянето на микроби от едно място на друго: Синьото се използва за повърхности, жълтото се използва за съоръжения за баня (мивки и душове), червеното се използва за писоари и тоалетни, а зеленото се използва за специални приложения, като дезинфекция.
Втората полезна работна техника е методът на сгъване на кърпите от 16-те страни, който е много по-ергономичен за персонала на хотела, отколкото пренасянето на тежки кофи с вода. Почистващата кърпа се сгъва наполовина три пъти (веднъж надолу и два пъти отстрани), така че да има общо 16 страни. В една кофа се накисва точно определено количество сгънати кърпи с определено количество почистващ агент. Те са напълно напоени и след това са готови за употреба. След това персоналът на хотела избърсва всяка повърхност с нова страна. След като всички страни са използвани, служителят изхвърля кърпата и използва нова. След като повърхностите бъдат почистени, контактните повърхности могат да бъдат и дезинфекцирани.
Подовото покритие в хотелските стаи често е мокет - може да се почисти бързо и ефективно с помощта на прахосмукачка. Малки петна могат да бъдат премахнати с помощта на продукт за премахване на петна. Тук е важно да се работи отвън навътре, за да се предотврати увеличаване на петното. Ако една стая остане необитавана за няколко дни, методът на екстракция със спрей може също да се използва за премахване на петна. Времето за съхнене при този процес обаче е от шест до осем часа.
Почивка в рая: Добре поддържан спа център
Колкото и прекрасно да е било пътуването до сауната след дълъг работен ден или почивка, чистотата в тази рискова зона е още по-важна. Един ключов аспект, който трябва да се вземе предвид, са зоните, където гостите ходят боси, където е от съществено значение да се предотвратят гъбичните инфекции по стъпалата при допир с пода. Чрез редуване на киселинни и алкални почистващи препарати, вие ще премахнете минералните и органични замърсявания - основата на живота на тези нежелани гости. Единственото нещо, което трябва да знаете, е, че ако подът ви има фуги или плочки, които съдържат цимент, те трябва да се изплакват с вода, преди да се използва киселинен препарат. Това означава, че повърхностите първо се обработват с вода и следователно биват защитени от увреждане.
Хотели, които използват механичната мощност на компактни подопочистващи машини или еднодискови машини, за да поддържат подовете чисти по-дълго, могат да избегнат необходимостта от допълнителна дезинфекция. За да постигнете желания резултат от почистването, без да причинявате щети, най-важно е да изберете правилните четки или подложки за машините. Плочките с груба структура се търкат особено добре с помощта на много дълбоки ролкови четки, докато плочките с по-фина структура изискват ролки от микрофибър. В по-малки помещения за ръчно почистване може да се използва малка пароструйка с чашечен накрайник за пяната или подопочистваща машина за големи площи.
За дълбоко почистване на стени или шезлонги, парочистачката може да бъде идеалното решение, в зависимост от наличното пространство. Комбинацията от хавлиени кърпи без власинки и голяма дюза за пода позволяват ефективно почистване на по-големи площи.
Не просто "готово": Постигайте отлични резултати въпреки краткото време и разходите
Този кратък преглед показва, че наред с очевидните основни задачи, когато става дума за почистването на хотелските стаи, има и много други по-малки задачи, които трябва да бъдат изпълнени, за да се поддържат високи нива на обща чистота и хигиена в хотелите. Тези, които инвестират в правилната технология за почистване и в подходящи концепции за почистване, ще освободят персонала си от тази допълнителна тежест и ще постигнат по-добри резултати за нула време. В дългосрочен план това е по-рентабилно от много установени в практиката процеси и осигурява на собствениците на хотели и на операторите това, от което те се нуждаят най-много - доволни гости, които ще се върнат в хотелите им пак.