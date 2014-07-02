Практична и удобна: благодарение на държача за струйника и на интегрираната кука за маркуча аксесоарите винаги са на уреда и готови за употреба. Броячът за работни часове показва точното време на работа на помпата. Безопасно съхранение: аксесоарите се прибират в уреда, в защитено място за съхранение. Лесен за транспорт: благодарение на принципа на количките за багаж уредите могат да се транспортират по-лесно дори и от тези с четири колела – особено по неравни повърхности като такива на строителни обекти. Надеждна и безопасна: свръхмощната помпа с колянов вал на Керхер се грижи да подсигури необходимото налягане. Опцията за защита срещу липса на вода предпазва едновременно и оператора и помпата.