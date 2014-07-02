HD 9/50-4 Cage
С до 500 bar се отстраняват дори и най-упоритите замърсявания. Стабилният Cage-дизайн предлага цялостна защита при транспортиране с кран. На принципа на количките за багаж тя е лесна за транспортиране.
Практична и удобна: благодарение на държача за струйника и на интегрираната кука за маркуча аксесоарите винаги са на уреда и готови за употреба. Броячът за работни часове показва точното време на работа на помпата. Безопасно съхранение: аксесоарите се прибират в уреда, в защитено място за съхранение. Лесен за транспорт: благодарение на принципа на количките за багаж уредите могат да се транспортират по-лесно дори и от тези с четири колела – особено по неравни повърхности като такива на строителни обекти. Надеждна и безопасна: свръхмощната помпа с колянов вал на Керхер се грижи да подсигури необходимото налягане. Опцията за защита срещу липса на вода предпазва едновременно и оператора и помпата.
Характеристики и предимства
Помпа с колянов вал за висока мощност.
- Надеждна и с дълъг експлоатационен живот: Помпата с колянов вал за висока мощност на Керхер се грижи за оптималното налягане.
Безопасно съхранение.
- Аксесоарите и инструментите се съхраняват в защитено място. Така винаги всичко е прибрано.
Спецификации
Технически данни
|Работно налягане (бар/МПа)
|150 - макс. 500 / 15 - макс. 50
|Дебит (л/ч)
|500 - 900
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|макс. 60
|Гориво
|Електрическо
|Мощност на двигателя (кВт)
|15
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Модел на помпата
|Максимална ефективност с помпата с колянов вал на Kärcher
|Тегло без аксесоари (кг)
|150
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|195
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|930 x 800 x 920
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: Индустиален пистолет
- Струйник от неръждаема стомана: 700 мм
- Дюза за плоска струя
Оборудване
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Тип маркуч за високо налягане: За тежки натоварвания
- Предпазен клапан
- Брояч за работни часове
Видео