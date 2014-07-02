HD 9/50 Ge Cage

С до 500 bar се отстраняват дори и най-упоритите замърсявания. Стабилният Cage-дизайн предлага цялостна защита при транспортиране с кран. На принципа на количките за багаж тя е лесна за транспортиране.

Практична и удобна: благодарение на държача за струйника и на интегрираната кука за маркуча аксесоарите винаги са на уреда и готови за употреба. Броячът за работни часове показва точното време на работа на помпата. Безопасно съхранение: аксесоарите се прибират в уреда, в защитено място за съхранение. Лесен за транспорт: благодарение на принципа на количките за багаж уредите могат да се транспортират по-лесно дори и от тези с четири колела – особено по неравни повърхности като такива на строителни обекти. Надежден и безопасен: свръхмощната помпа с колянов вал на Керхер се грижи да подсигури необходимото налягане. Опцията за защита срещу липса на вода предпазва едновременно и оператора и помпата.

Характеристики и предимства
Индустриален пистолет.
  • Издръжлив и с дълъг експлоатационен живот: Новият индустриален пистолет на Керхер е конструиран специално за най-екстремните условия на работа.
Регулиране на оборотите
  • Оборотите се намаляват автоматично в Stand-by-режим. Това предпазва двигателя и едновременно с това пести енергия.
Спецификации

Технически данни

Работно налягане (бар/МПа) 150 - макс. 500 / 15 - макс. 50
Дебит (л/ч) 500 - 900
Максимална температура на входящата вода (°C) макс. 60
Гориво Бензин
Производител на двигателя Honda
Вид на двигателя GX 690
Мощност на двигателя (кВт) 16
Модел на помпата Максимална ефективност с помпата с колянов вал на Kärcher
Тегло без аксесоари (кг) 122
Тегло (с аксесоари) (кг) 150
Размери (Д х Ш х В) (мм) 930 x 800 x 920

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: Индустиален пистолет
  • Струйник от неръждаема стомана: 700 мм
  • Дюза за плоска струя

Оборудване

  • Електростратер
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Тип маркуч за високо налягане: За тежки натоварвания
  • Предпазен клапан
  • Брояч за работни часове
Водоструйка с ултра високо налягане HD 9/50 Ge Cage
