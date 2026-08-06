Електрическият генератор за гореща вода предлага впечатляващите 24 kW мощност. Предназначен е за използване навсякъде, където е трудно или е забранено отделянето на отработени газове от горелка. Максималната температура е 85 °C и се регулира от термостат. Устройството може да се управлява ръчно или автоматично. Работи съвместно с водоструйка. Генераторът за гореща вода се доставя като самостоятелен модул, в комплект с шкаф за управление и необходимите материали (маркучи, кабели, скоби и др.). Клиентът може да избира между режим на студена или топла вода чрез два електромагнитни клапана и може да избере цифров превключвател за време по време на конфигурацията. Уредът може да се използва и като бойлер – напр. продължителна работа: При дебит от 700 l/h и температура на входа 15 °C се достига температура от 45 °C (увеличение на температурата с 30 °C).