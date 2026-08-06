HWE 860
Електрическият генератор за гореща вода се използва в комбинация с водоструйка и може да загрява водата до 85 °C.
Електрическият генератор за гореща вода предлага впечатляващите 24 kW мощност. Предназначен е за използване навсякъде, където е трудно или е забранено отделянето на отработени газове от горелка. Максималната температура е 85 °C и се регулира от термостат. Устройството може да се управлява ръчно или автоматично. Работи съвместно с водоструйка. Генераторът за гореща вода се доставя като самостоятелен модул, в комплект с шкаф за управление и необходимите материали (маркучи, кабели, скоби и др.). Клиентът може да избира между режим на студена или топла вода чрез два електромагнитни клапана и може да избере цифров превключвател за време по време на конфигурацията. Уредът може да се използва и като бойлер – напр. продължителна работа: При дебит от 700 l/h и температура на входа 15 °C се достига температура от 45 °C (увеличение на температурата с 30 °C).
Характеристики и предимства
Самостоятелен модул в комплект с шкаф за управление и свързващи материали.
- Лесно свързване към водоструйка.
- Включва настройка на температурата и ръчна/автоматична работа.
- Включва функции за безопасност и омекотяване.
Електрически генератор за топла вода с 24 kW мощност.
- За работа без отработени газове на закрито.
- За използване навсякъде, където не са разрешени открит пламък или изгорели газове.
Висока работна температура, произведена от 24 kW отопляваща мощност.
- Температура на водата до 85 °C в големия вграден (55 л) резервоар.
- До 50 °C при продължителна употреба при 700 l/h (при температура на входа 20 °C).
- Може да се използва като резервоар за съхранение или бойлер (продължителна работа).
Спецификации
Технически данни
|Брой фази на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50 - 60
|Дебит (л/ч)
|мин. 700 - макс. 1300
|Мощност на свързване (кВт)
|24
|Консумирана мощност (кВт)
|24
|Защита (A)
|50
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|до 80
|Минимално количество на подаване (л/ч)
|мин. 700
|Tемпература на работа (°C)
|макс. 85
|Обем на бойлера, камерата за предварително подгряване (л)
|19
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|42
|Размери (Д × Ш × В) (мм)
|700 x 610 x 720
Оборудване
- Настройка на температурата
- Защитен термостат
Сфера на приложение
- Електрически генератор за гореща вода за работа без отработени газове на закрито
- За почистване и други приложения в хранително-вкусовата промишленост.
- В производствени халета и работилници, където е необходима топла вода
- Обществени пространства на закрито, където е необходима топла вода