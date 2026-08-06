HWE 860

Електрическият генератор за гореща вода се използва в комбинация с водоструйка и може да загрява водата до 85 °C.

Електрическият генератор за гореща вода предлага впечатляващите 24 kW мощност. Предназначен е за използване навсякъде, където е трудно или е забранено отделянето на отработени газове от горелка. Максималната температура е 85 °C и се регулира от термостат. Устройството може да се управлява ръчно или автоматично. Работи съвместно с водоструйка. Генераторът за гореща вода се доставя като самостоятелен модул, в комплект с шкаф за управление и необходимите материали (маркучи, кабели, скоби и др.). Клиентът може да избира между режим на студена или топла вода чрез два електромагнитни клапана и може да избере цифров превключвател за време по време на конфигурацията. Уредът може да се използва и като бойлер – напр. продължителна работа: При дебит от 700 l/h и температура на входа 15 °C се достига температура от 45 °C (увеличение на температурата с 30 °C).

Характеристики и предимства
Самостоятелен модул в комплект с шкаф за управление и свързващи материали.
  • Лесно свързване към водоструйка.
  • Включва настройка на температурата и ръчна/автоматична работа.
  • Включва функции за безопасност и омекотяване.
Електрически генератор за топла вода с 24 kW мощност.
  • За работа без отработени газове на закрито.
  • За използване навсякъде, където не са разрешени открит пламък или изгорели газове.
Висока работна температура, произведена от 24 kW отопляваща мощност.
  • Температура на водата до 85 °C в големия вграден (55 л) резервоар.
  • До 50 °C при продължителна употреба при 700 l/h (при температура на входа 20 °C).
  • Може да се използва като резервоар за съхранение или бойлер (продължителна работа).
Спецификации

Технически данни

Брой фази на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50 - 60
Дебит (л/ч) мин. 700 - макс. 1300
Мощност на свързване (кВт) 24
Консумирана мощност (кВт) 24
Защита (A) 50
Максимална температура на входящата вода (°C) до 80
Минимално количество на подаване (л/ч) мин. 700
Tемпература на работа (°C) макс. 85
Обем на бойлера, камерата за предварително подгряване (л) 19
Тегло (с аксесоари) (кг) 42
Размери (Д × Ш × В) (мм) 700 x 610 x 720

Оборудване

  • Настройка на температурата
  • Защитен термостат
Генератор за гореща вода HWE 860
Генератор за гореща вода HWE 860
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Електрически генератор за гореща вода за работа без отработени газове на закрито
  • За почистване и други приложения в хранително-вкусовата промишленост.
  • В производствени халета и работилници, където е необходима топла вода
  • Обществени пространства на закрито, където е необходима топла вода
Аксесоари
Почистващи препарати