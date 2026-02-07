HD 10/16-4 Cage Ex
Защитена срещу експлозия, HD 10 / 16-4 Cage Ex е специално разработена за използване в зони ATEX. Работно налягане 160 бара и воден поток от 1000 литра на час.
Потенциално експлозивните зони, "ATEX", поставят специфични изисквания към компоненти и материали. Нашата водоструйка HD 10/16-4 Cage Ex отговаря на тези изисквания и на всички строги правила за безопасност. С работно налягане от 160 бара и дебит на водата до 1000 литра на час, машината е предназначена за различни задачи за почистване. Нещо повече, водоструйката включва изключителни технически иновации, които правят почистването без усилие: пистолетът за високо налягане EASY! Force и бързодействащите връзки EASY! Lock Докато пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за свързване на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или надеждност. HD 10/16-4 Cage Ex съчетава максимална безопасност с изключителни характеристики на почистване и устойчива технология.
Характеристики и предимства
Cage-рамка с прахово покритие, електропроводимаИздръжлива рамка от стоманени тръби. С интегрирана система за окачване на кран. Защита на уреда срещу повреждане.
Оборудване във защита срещу взривЕлектропроводими гумиени колела. Температура на повърхността винаги под 200°C.
Мощна и Здрава4-полюсен, бавнооборотен електромотор (с въздушно охлаждане). Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала. Надеждна и с дълъг експлоатационен живот: Помпата с колянов вал за висока мощност на Керхер се грижи за оптималното налягане.
Безопасност на работа
- Филтърът за чиста вода предпазва компонентите и се сваля и почиства без инструменти.
- Защита на помпата срещу празен ход
- Система за засмукване на почистващ препарат за упорити замърсявания.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|1000
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|50
|Работно налягане (бар/МПа)
|160 / 16
|Максимално налягане (бар/МПа)
|220 / 22
|Мощност на свързване (кВт)
|5,5
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|122,6
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|131,2
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|980 x 720 x 1100
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Ex защита
- Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
- Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 400 bar
- Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
- Електропроводима струйна тръба от благородна стомана: 1050 мм
- Power дюза
- Струйник за високо налягане
Оборудване
- Прекъсване на налягането
- Зона ATEX