HD 10/16-4 Cage Ex

Защитена срещу експлозия, HD 10 / 16-4 Cage Ex е специално разработена за използване в зони ATEX. Работно налягане 160 бара и воден поток от 1000 литра на час.

Потенциално експлозивните зони, "ATEX", поставят специфични изисквания към компоненти и материали. Нашата водоструйка HD 10/16-4 Cage Ex отговаря на тези изисквания и на всички строги правила за безопасност. С работно налягане от 160 бара и дебит на водата до 1000 литра на час, машината е предназначена за различни задачи за почистване. Нещо повече, водоструйката включва изключителни технически иновации, които правят почистването без усилие: пистолетът за високо налягане EASY! Force и бързодействащите връзки EASY! Lock Докато пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за свързване на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или надеждност. HD 10/16-4 Cage Ex съчетава максимална безопасност с изключителни характеристики на почистване и устойчива технология.

Характеристики и предимства
Cage-рамка с прахово покритие, електропроводима
Cage-рамка с прахово покритие, електропроводима
Издръжлива рамка от стоманени тръби. С интегрирана система за окачване на кран. Защита на уреда срещу повреждане.
Оборудване във защита срещу взрив
Оборудване във защита срещу взрив
Електропроводими гумиени колела. Температура на повърхността винаги под 200°C.
Мощна и Здрава
Мощна и Здрава
4-полюсен, бавнооборотен електромотор (с въздушно охлаждане). Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала. Надеждна и с дълъг експлоатационен живот: Помпата с колянов вал за висока мощност на Керхер се грижи за оптималното налягане.
Безопасност на работа
  • Филтърът за чиста вода предпазва компонентите и се сваля и почиства без инструменти.
  • Защита на помпата срещу празен ход
  • Система за засмукване на почистващ препарат за упорити замърсявания.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 1000
Максимална температура на входящата вода (°C) 50
Работно налягане (бар/МПа) 160 / 16
Максимално налягане (бар/МПа) 220 / 22
Мощност на свързване (кВт) 5,5
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 122,6
Тегло вкл. Опаковка (кг) 131,2
Размери (Д х Ш х В) (мм) 980 x 720 x 1100

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Ex защита
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 10 м
  • Спецификация на маркуча за високо налягане: DN 8, 400 bar
  • Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
  • Електропроводима струйна тръба от благородна стомана: 1050 мм
  • Power дюза
  • Струйник за високо налягане

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
  • Зона ATEX
