Потенциално експлозивните зони, "ATEX", поставят специфични изисквания към компоненти и материали. Нашата водоструйка HD 10/16-4 Cage Ex отговаря на тези изисквания и на всички строги правила за безопасност. С работно налягане от 160 бара и дебит на водата до 1000 литра на час, машината е предназначена за различни задачи за почистване. Нещо повече, водоструйката включва изключителни технически иновации, които правят почистването без усилие: пистолетът за високо налягане EASY! Force и бързодействащите връзки EASY! Lock Докато пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за свързване на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или надеждност. HD 10/16-4 Cage Ex съчетава максимална безопасност с изключителни характеристики на почистване и устойчива технология.