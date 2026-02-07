HD 16/15-4 Cage Plus

Благодарение на работно налягане от 150 бара и дебит от 1600 л/час, еодоструйката HD 16/15-4 Cage Plus е особено подходяща за водоемки задачи за почисване в селското стопанство и строителството.

Независимо дали на големи строителни обекти, кариери или селското стопанство: навсякъде, където груби замърсявания трябва да бъдат отстранени при трудни условия на открито, трифазната водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus с налягане до 150 бара е идеалният избор за тези видове приложения. Благодарение на усъвършенстваната, висококачествена технология на помпата с колянов вал, машината предлага дебит на водата до 1600 литра на час. Иновации като EASY! Force пистолет за високо налягане и патентовани бързи връзки EASY! Lock осигуряват на оператора удобство при управлението. Докато пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за свързване на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или надеждност. Устойчивите на пробиване колела гарантират максимална мобилност, дори и при неравен терен.

Характеристики и предимства
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus: Cage-рамка
Cage-рамка
Издръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда. С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари. Защита на уреда срещу повреждане.
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus: Електронна система за контрол за по-голяма сигурност
Електронна система за контрол за по-голяма сигурност
Защита срещу течове и плавен старт. Защита срещу свръх или спад в напрежението. Защита срещу късо съединение на 2-фази
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus: Проектирана за най-тежки приложения
Проектирана за най-тежки приложения
Висока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
Издръжлив и здрав
  • Изключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери.
  • Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.
Спецификации

Технически данни

Брой на фазите на тока (~) 3
Напрежение (В) 400
Честота (Hz) 50
Дебит (л/ч) 500 - 1600
Максимална температура на входящата вода (°C) 60
Работно налягане (бар/МПа) 30 - 150 / 3 - 15
Максимално налягане (бар/МПа) 190 / 19
Мощност на свързване (кВт) 7,5
Свързващ кабел (м) 5
Цвят антрацит
Тегло (с аксесоари) (кг) 106,8
Тегло вкл. Опаковка (кг) 116
Размери (Д х Ш х В) (мм) 957 x 686 x 1080

Обхват на доставката

  • Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
  • Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
  • Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
  • Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
  • Power дюза
  • Ротационна дюза
  • Струйник за високо налягане
  • Серво контрол

Оборудване

  • Прекъсване на налягането
  • Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus
Сфера на приложение
  • Интензивно почистване с високо налягане при екстремни замърсявания в селското стопанство и строителния бранш.
Аксесоари
Почистващи препарати