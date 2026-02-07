Независимо дали на големи строителни обекти, кариери или селското стопанство: навсякъде, където груби замърсявания трябва да бъдат отстранени при трудни условия на открито, трифазната водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus с налягане до 150 бара е идеалният избор за тези видове приложения. Благодарение на усъвършенстваната, висококачествена технология на помпата с колянов вал, машината предлага дебит на водата до 1600 литра на час. Иновации като EASY! Force пистолет за високо налягане и патентовани бързи връзки EASY! Lock осигуряват на оператора удобство при управлението. Докато пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за свързване на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или надеждност. Устойчивите на пробиване колела гарантират максимална мобилност, дори и при неравен терен.