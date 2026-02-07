HD 16/15-4 Cage Plus
Благодарение на работно налягане от 150 бара и дебит от 1600 л/час, еодоструйката HD 16/15-4 Cage Plus е особено подходяща за водоемки задачи за почисване в селското стопанство и строителството.
Независимо дали на големи строителни обекти, кариери или селското стопанство: навсякъде, където груби замърсявания трябва да бъдат отстранени при трудни условия на открито, трифазната водоструйка HD 16/15-4 Cage Plus с налягане до 150 бара е идеалният избор за тези видове приложения. Благодарение на усъвършенстваната, висококачествена технология на помпата с колянов вал, машината предлага дебит на водата до 1600 литра на час. Иновации като EASY! Force пистолет за високо налягане и патентовани бързи връзки EASY! Lock осигуряват на оператора удобство при управлението. Докато пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на откат на струята с високо налягане, за да намали задържащата сила до нула, бързодействащите връзки EASY! Lock дават възможност за свързване на аксесоари до пет пъти по-бързо, отколкото при конвенционалните винтови връзки, без да губите здравина или надеждност. Устойчивите на пробиване колела гарантират максимална мобилност, дори и при неравен терен.
Характеристики и предимства
Cage-рамкаИздръжлива тръбна рамка по цялата дължина на уреда. С интегрирана система за транспорт с кран и място за съхранение на аксесоари. Защита на уреда срещу повреждане.
Електронна система за контрол за по-голяма сигурностЗащита срещу течове и плавен старт. Защита срещу свръх или спад в напрежението. Защита срещу късо съединение на 2-фази
Проектирана за най-тежки приложенияВисока мобилност благодарение на сгъваемата ръкохватка и непробиваемите колела. Голям воден филтър защитава помпата от повреди.
Издръжлив и здрав
- Изключително големи колянови валове и свързващи елементи със здрави сачмени лагери.
- Издръжлива месингова глава на цилиндъра и керамични бутала.
Спецификации
Технически данни
|Брой на фазите на тока (~)
|3
|Напрежение (В)
|400
|Честота (Hz)
|50
|Дебит (л/ч)
|500 - 1600
|Максимална температура на входящата вода (°C)
|60
|Работно налягане (бар/МПа)
|30 - 150 / 3 - 15
|Максимално налягане (бар/МПа)
|190 / 19
|Мощност на свързване (кВт)
|7,5
|Свързващ кабел (м)
|5
|Цвят
|антрацит
|Тегло (с аксесоари) (кг)
|106,8
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|116
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|957 x 686 x 1080
Обхват на доставката
- Ръчен пистолет: EASY!Force Advanced
- Дължина на маркуча за високо налягане: 15 м
- Тип маркуч за високо налягане: Премиум качество
- Струйник от неръждаема стомана: 1050 мм
- Power дюза
- Ротационна дюза
- Струйник за високо налягане
- Серво контрол
Оборудване
- Прекъсване на налягането
- Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата
Сфера на приложение
- Интензивно почистване с високо налягане при екстремни замърсявания в селското стопанство и строителния бранш.