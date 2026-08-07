Flexible haute pression Longlife 400, 20 m (DN 8) avec raccord AVS breveté dans le pistolet (palier rotatif) et raccord fileté manuel. M 22 x 1,5, avec protection contre le pliage. Avec double insert en acier en fil d'acier ultrarésistant. Autres données de référence : DN 8/155°C/400 bar.