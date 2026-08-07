Enrouleur de flexible automatique acier inoxydable/plastique, 20 m

Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l’enroulement et du déroulement du flexible HP.

À utiliser avec des flexibles HP et des raccords AVS. Exemple : référence 6.390-031 (DN 8, 20 m, 315 bar) ou référence 6.390-208 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife).

Spécifications

Données techniques

Longueur (m) 20
Température (°C) max. 150
Pression max. (bar) 200
Couleur noir
Poids emballage inclus (kg) 13.2

Inclus dans la livraison

  • Enrouleur de flexible
Appareils compatibles
Accessoires
Pièces de rechange Enrouleur de flexible automatique acier inoxydable/plastique, 20 m

Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.

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