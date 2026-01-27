Nettoyant fenêtres concentré RM 503, 500ml
Nettoyant pour vitres destiné au nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses résistantes à l'eau comme le verre, les vitres, les miroirs, les cabines de douche, etc. Améliore l'écoulement de l'eau de pluie et retarde le réencrassement.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (ml)
|500
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|65 x 65 x 210
Vidéos
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Cadre de fenêtres
- Miroirs
- Tables vitrées
- Cabines de douche en verre