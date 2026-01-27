Nettoyant fenêtres concentré RM 503, 500ml

Nettoyant pour vitres destiné au nettoyage sans traces de toutes les surfaces lisses résistantes à l'eau comme le verre, les vitres, les miroirs, les cabines de douche, etc. Améliore l'écoulement de l'eau de pluie et retarde le réencrassement.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (ml) 500
Unité d’emballage (Pièce(s)) 8
Poids emballage inclus (kg) 0.5
Dimensions (L × l × h) (mm) 65 x 65 x 210
Vidéos
Domaines d'utilisation
  • Fenêtres et vitres
  • Cadre de fenêtres
  • Miroirs
  • Tables vitrées
  • Cabines de douche en verre