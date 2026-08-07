Notre super cire déperlante RM 824 Classic VehiclePro est un agent de séchage efficace, idéal pour l'utilisation dans les installations de lavage de véhicules ainsi qu'avec les nettoyeurs haute pression. Ce produit d'entretien est particulièrement efficace lorsqu'il est utilisé avec une eau moyennement dure ou dure, entraîne un dégagement rapide et étendu de la pellicule d'eau et garantit ainsi un excellent résultat de séchage. La cire augmente la brillance de la peinture, est en outre conforme aux normes VDA et exempte d'huiles minérales et d'hydrocarbures minéraux ; de plus, les agents tensioactifs qu'elle contient sont biodégradables selon CEE 648/2004. Son rendement élevé pouvant aller jusqu'à 83 voitures par litre permet une utilisation très économique du produit.