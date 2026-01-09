Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den Hahnanschluss für Innenarmaturen zum Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. Der Hahnanschluss für Innenarmaturen ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Das robuste Innengewinde aus Messing mit Gewindeschutz garantiert leichte Fixierung. Der Hahnanschluss ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.