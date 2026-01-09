Hahnanschluss für Innenarmaturen
Hahnanschluss für Innenarmaturen. Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. Einfache Fixierung dank Innengewinde aus Messing mit robustem Gewindeschutz.
Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den Hahnanschluss für Innenarmaturen zum Anschluss eines Gartenschlauchs im Haus. Der Hahnanschluss für Innenarmaturen ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch robuste Qualität und ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Das robuste Innengewinde aus Messing mit Gewindeschutz garantiert leichte Fixierung. Der Hahnanschluss ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Fixierung durch Innengewinde aus Messing
- Garantiert Robustheit.
Gewindeschutz
- Zur leichte Fixierung
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewindegröße
|G3/4
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|54 x 34 x 34
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Anwendungsgebiete
- Gartenbewässerung
- Gartengeräte und -werkzeuge