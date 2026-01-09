Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den robusten Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an zwei Gewindegrößen. Der Universal Schlauchreparator ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die ideale Lösung zur Verbindung oder Reparatur von 2 Schläuchen. Der Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück eignet sich besonders gut für den Anschluss an Kärcher Gartenpumpen und ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.