Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück
Besonders robuster Hahnanschluss G1 mit G3/4-Reduzierstück zum Anschluss an 2 Gewindegrößen. Ideal zum Anschluss an Kärcher Gartenpumpen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.
Intakte Hahnanschlüsse, Schlauchkupplungen und Schläuche sind das Fundament einer effektiven Bewässerung. Deshalb bietet Kärcher eine komplette Reihe von Zubehör zum Verbinden, Entkoppeln und Reparieren von Bewässerungssystemen. Zum Beispiel den robusten Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an zwei Gewindegrößen. Der Universal Schlauchreparator ist universell einsetzbar für alle gängigen Gartenschläuche und besticht durch ergonomisches Design für eine leichte Handhabung. Die ideale Lösung zur Verbindung oder Reparatur von 2 Schläuchen. Der Hahnanschluss G1 mit G3/4 Reduzierstück eignet sich besonders gut für den Anschluss an Kärcher Gartenpumpen und ist kompatibel mit den drei gängigsten Schlauchdurchmessern und allen erhältlichen Klicksystemen.
Merkmale und Vorteile
Besonders robust
- Garantiert Robustheit.
Reduzierstück
- Ermöglicht Anschluss an 2 Gewindegrößen
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewindegröße
|G3/4 + G1
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|46 x 39 x 39
Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.
Kompatible Geräte
- HD 8/20 G
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home T 150
- K 2 Home T 150
- K 2 Premium Full Control
- K 3
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Home T150
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Premium Full Control Car & Home
- K 3 Premium Full Control Home T150
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- Kompakte Schlauchbox CR 3.110