Düsenkit 090 zu Inno / Easy Set 700–1000 l/h
Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und Düseneinsatz. Für Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h. Für optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.
Das Düsenkit 090 enthält Kärcher Powerdüsen und einen Düseneinsatz. Es eignet sich für das Inn-/Easy-Foam-Set 700-1000 l/h und sorgt für die optimale Leistung der Schaumsysteme mit dem jeweiligen Gerät.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|700 - 1000
|Anschlussgewinde
|EASY!Lock
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1