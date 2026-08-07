Starter Kit Battery Power 18/25
Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Ruckzuck voller Leistung: Das im Set enthaltene Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 Prozent auf. Das Starter Kit Kärcher Battery Power 18/25 eignet sich für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform.
Merkmale und Vorteile
Innovative Real Time Technology
- Das LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an.
18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku
- Für den Einsatz in allen 18 V Kärcher Akkuplattformgeräten.
18-V-Schnellladegerät
- Lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 44 Minuten zu 80 %.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen
- Garantieren konstante Leistung und verhindern Selbstentladung und Memory-Effekt.
Automatischer Lagermodus
- Verlängert die Lebensdauer der Zellen.
Strahlwassergeschützt nach IPX5
- Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser.
Effizientes Temperaturmanagement
- Höchstleistung durch effiziente Wärmepufferung und intelligentes Batteriemanagement.
Intelligente Zellenüberwachung
- Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
Robustes Gehäuse
- Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest.
Wandhalterung
- Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akkuplattform
|18-V-Akkuplattform
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Wechselakku
|Spannung (V)
|18
|Kapazität (Ah)
|2.5
|Akkuladezeit mit Schnellladegerät
|
18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
|Ladestrom (A)
|2.5
|Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
|100 - 240
|Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 126
Lieferumfang
- Akku: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Akku (1 Stück)
- Ladegerät: 18 V Battery Power-Schnellladegerät (1 Stück)
Videos
Kompatible Geräte
Zubehör
Starter Kit Battery Power 18/25 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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