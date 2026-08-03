Limpiador de alta presión VehiclePro RM 806, 20l
Este concentrado de limpieza tiene una gran capacidad para disolver la suciedad y eliminar la suciedad más incrustada, como polvo, aceite, grasas lubricantes, insectos, resina y barro.
De aplicación universal para el lavado de coches, vehículos comerciales, vehículos de dos ruedas y motores, limpiador de alta presión VehiclePro RM 806 con una gran potencia para la limpieza que se puede emplear en estaciones de lavado de autoservicio. El limpiador de alta presión, altamente eficaz y sin NTA, disuelve incluso la suciedad más resistente causada por el aceite, la grasa lubricante, la tierra, los insectos e incluso la resina de los árboles. Separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite, mientras que los tensioactivos biodegradables que contiene contribuyen a un lavado de vehículos respetuoso con el medio ambiente de conformidad con la CEE 648/2004. Además, el concentrado de la gama VehiclePro de Kärcher destaca con su alto rendimiento de hasta 60 lavados de vehículos por litro.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|20
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|13
|Peso (con embalaje) (kg)
|23,4
Propiedades
- Potente limpiador de alta presión para el lavado de vehículos
- Disuelve incluso la suciedad más difícil de aceite, grasa lubricante, resina de los árboles, tierra e insectos
- Efecto rápido
- Muy rentable
- Separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite.
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Lavado del motor y del vehículo
- Autos, vehículos industriales, vehículos de dos ruedas