De aplicación universal para el lavado de coches, vehículos comerciales, vehículos de dos ruedas y motores, limpiador de alta presión VehiclePro RM 806 con una gran potencia para la limpieza que se puede emplear en estaciones de lavado de autoservicio. El limpiador de alta presión, altamente eficaz y sin NTA, disuelve incluso la suciedad más resistente causada por el aceite, la grasa lubricante, la tierra, los insectos e incluso la resina de los árboles. Separa rápidamente el aceite y el agua en el separador de aceite, mientras que los tensioactivos biodegradables que contiene contribuyen a un lavado de vehículos respetuoso con el medio ambiente de conformidad con la CEE 648/2004. Además, el concentrado de la gama VehiclePro de Kärcher destaca con su alto rendimiento de hasta 60 lavados de vehículos por litro.