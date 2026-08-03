Disolvente para grasa y aceite Extra PressurePro RM 31, 200l, 200l

Limpiador base altamente concentrado para limpieza con alta presión. Elimina de forma muy eficaz y en todos los intervalos de temperatura la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín o resina ahumada.

Nuestro disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 hace honor a su nombre y disuelve aparentemente sin esfuerzo la suciedad más incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y adhesiones de resina. El detergente para limpiadoras de alta presión altamente concentrado y económico puede emplearse en todos los intervalos de temperatura (hasta incluso la etapa de vapor a 150 °C) y asegura una limpieza activa extraordinaria. Este detergente básico ideal, apto para el lavado del motor y la limpieza de piezas en talleres o en instalaciones agrícolas, destaca también en otros ámbitos como la restauración de fachadas, la eliminación de suciedad provocada por las emisiones, excrementos de aves o restos de insectos, y puede emplearse también para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria. El disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 es un producto libre de siliconas, permite una separación rápida de aceite y agua en el separador de aceite y deja un aroma fresco y agradable.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño del emblaje (l) 200
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
pH 14
Peso (con embalaje) (kg) 235
Propiedades
  • Detergente para limpiadoras de alta presión eficaz
  • Disuelve incluso las manchas más resistentes de aceite, grasa, alquitrán, hollín y adhesiones de resina
  • Limpieza activa a cualquier temperatura
  • Olor agradable y fresco
  • Sin fosfatos
  • Sin silicona
  • Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
  • Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
  • Sin NTA
Disolvente para grasa y aceite Extra PressurePro RM 31, 200l, 200l
Disolvente para grasa y aceite Extra PressurePro RM 31, 200l, 200l
Disolvente para grasa y aceite Extra PressurePro RM 31, 200l, 200l
Disolvente para grasa y aceite Extra PressurePro RM 31, 200l, 200l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
  • Indicación de advertencia Peligro
  • H290 Puede ser corrosiva para los metales
  • P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
  • H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
  • P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
  • P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
  • P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
  • P405 Guardar bajo llave.
  • P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Campos de aplicación
  • Zona de transporte y equipos
  • Limpieza de establos
  • Limpieza de barriles
  • Lavado del motor y del vehículo
  • Lavado de piezas
  • Desengrasado de superficies
  • Camión cisterna para alimentos
  • Limpieza de fachadas
Accesorios