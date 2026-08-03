Disolvente para grasa y aceite Extra PressurePro RM 31, 200l, 200l
Limpiador base altamente concentrado para limpieza con alta presión. Elimina de forma muy eficaz y en todos los intervalos de temperatura la suciedad más incrustada, como aceite, grasa, alquitrán, hollín o resina ahumada.
Nuestro disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 hace honor a su nombre y disuelve aparentemente sin esfuerzo la suciedad más incrustada de aceite, grasa, alquitrán, hollín y adhesiones de resina. El detergente para limpiadoras de alta presión altamente concentrado y económico puede emplearse en todos los intervalos de temperatura (hasta incluso la etapa de vapor a 150 °C) y asegura una limpieza activa extraordinaria. Este detergente básico ideal, apto para el lavado del motor y la limpieza de piezas en talleres o en instalaciones agrícolas, destaca también en otros ámbitos como la restauración de fachadas, la eliminación de suciedad provocada por las emisiones, excrementos de aves o restos de insectos, y puede emplearse también para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria. El disolvente para grasa y aceite extra PressurePro RM 31 es un producto libre de siliconas, permite una separación rápida de aceite y agua en el separador de aceite y deja un aroma fresco y agradable.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño del emblaje (l)
|200
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|pH
|14
|Peso (con embalaje) (kg)
|235
Propiedades
- Detergente para limpiadoras de alta presión eficaz
- Disuelve incluso las manchas más resistentes de aceite, grasa, alquitrán, hollín y adhesiones de resina
- Limpieza activa a cualquier temperatura
- Olor agradable y fresco
- Sin fosfatos
- Sin silicona
- Tensioactivos biodegradables según CEE 648/2004
- Rápida separación del aceite y el agua en el separador de aceite (de precipitación fácil = ASF, por sus siglas en alemán)
- Sin NTA
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Advertencias y recomendaciones de seguridad de conformidad con las directivas de la UE.
- Indicación de advertencia Peligro
- H290 Puede ser corrosiva para los metales
- P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
- P405 Guardar bajo llave.
- P501a La eliminación del contenido o recipiente se debe realizar de acuerdo con la normativa local, regional, nacional o internacional.
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Zona de transporte y equipos
- Limpieza de establos
- Limpieza de barriles
- Lavado del motor y del vehículo
- Lavado de piezas
- Desengrasado de superficies
- Camión cisterna para alimentos
- Limpieza de fachadas