Battery Power 36/25
Batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
La batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. La technologie temps réel innovante à afficheur LCD permet de toujours garder un œil sur l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge en fonction de l'appareil utilisé. Des cellules lithium-ion puissantes garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée à des décharges partielles fréquentes (effet mémoire). Des éléments de boîtier souples et agréables au toucher évitent tout glissement sur les surfaces lisses et inclinées.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovanteL'écran LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Appareils Kärcher sans fil 36 VCompatible avec tous les produits de la gamme batterie POWER de Kärcher Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Cellules lithium-ion performantesLa batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage
- Durée de vie accrue des cellules
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
- Utilisation en toute sécurité même en cas de projections d'eau
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Cellules intelligentes
- Protection contre la surcharge, la surchaufe et la décharge totale
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|36
|Capacité (Ah)
|2,5
|Énergie (Wh)
|90
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,9
|Poids avec emballage (kg)
|1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 88 x 73