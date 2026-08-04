La batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. La technologie temps réel innovante à afficheur LCD permet de toujours garder un œil sur l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge en fonction de l'appareil utilisé. Des cellules lithium-ion puissantes garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée à des décharges partielles fréquentes (effet mémoire). Des éléments de boîtier souples et agréables au toucher évitent tout glissement sur les surfaces lisses et inclinées.