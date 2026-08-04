Battery Power 36/25

Batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.

La batterie interchangeable Kärcher Batterie Power 36 V/2,5 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V. La technologie temps réel innovante à afficheur LCD permet de toujours garder un œil sur l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge en fonction de l'appareil utilisé. Des cellules lithium-ion puissantes garantissent des performances constantes et empêchent l'autodécharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée à des décharges partielles fréquentes (effet mémoire). Des éléments de boîtier souples et agréables au toucher évitent tout glissement sur les surfaces lisses et inclinées.

Caractéristiques et avantages
Battery Power 36/25: Technologie temps réel innovante
Technologie temps réel innovante
L'écran LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Battery Power 36/25: Appareils Kärcher sans fil 36 V
Appareils Kärcher sans fil 36 V
Compatible avec tous les produits de la gamme batterie POWER de Kärcher Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V.
Battery Power 36/25: Cellules lithium-ion performantes
Cellules lithium-ion performantes
La batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage
  • Durée de vie accrue des cellules
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
  • Utilisation en toute sécurité même en cas de projections d'eau
Gestion efficace de la température
  • Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Cellules intelligentes
  • Protection contre la surcharge, la surchaufe et la décharge totale
Boîtier robuste
  • Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications

Données techniques

Plateforme de batterie Plateforme de batterie 36 V
Type de batterie Batterie interchangeable Lithium-ion
Tension (V) 36
Capacité (Ah) 2,5
Énergie (Wh) 90
Couleur Noir
Poids (kg) 0,9
Poids avec emballage (kg) 1
Dimensions (L × l × H) (mm) 134 x 88 x 73
Battery Power 36/25
Battery Power 36/25
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