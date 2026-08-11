Chargeur rapide Battery Power 36 V
Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
Avec ce chargeur rapide, toutes les batteries interchangeables 36 V de la plateforme de batterie Kärcher 36 V retrouvent leur pleine autonomie en un rien de temps. La batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah est par exemple rechargée à 80 % en seulement quarante-huit minutes. Par ailleurs, le chargeur dispose d'un support mural intégré.
Caractéristiques et avantages
Chargeur rapidePermet de charger la batterie 36V/2,5Ah à 80% en 48 minutes Permet de charger la batterie 36V/5Ah à 80% en 90 minutes
Nombreuses utilisationsCompatible avec toutes les batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.
Support muralPour une fixation propre au mur.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Temps de charge avec chargeur rapide
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batterie rechargeable Battery Power 36 V/2,5 Ah:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)
batterie rechargeable Battery Power 36 V/5,0 Ah:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
|Courant de charge (A)
|2,5
|Tension (raccordement secteur chargeur) (V)
|100 - 240
|Fréquence (raccordement secteur chargeur) (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,7
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|184 x 133 x 88
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Appareils compatibles
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- Puzzi 9/1 Bp
- Set Battery Power 36/25
- T 10/1 Bp HEPA
- T 10/1 Bp Pack HEPA (1 chargeur rapide + 1 batterie 36V/7,5 Ah) *FR
- T 10/1 Bp Pack HEPA (1 starter kit 36V/7,5 Ah) *FR
- T 15/1 Bp Pack HEPA (1 chargeur rapide + 1 batterie 36V/7,5 Ah) *FR
- T 15/1 Bp Pack HEPA (1 starter kit 36V/7,5 Ah) *FR
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- WD 3 Premium sans fil (avec la batterie amovible)
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- WD 3 sans fil (sans la batterie amovible)