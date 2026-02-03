Le nettoyage efficace et en profondeur des surfaces délicates n'aura jamais été aussi facile, rapide et économe en ressources. En effet, l'eco!Booster permet de nettoyer 50% de surfaces en plus avec la même consommation d'eau et d'électricité et dans le même laps de temps par rapport à une buse à jet plat de la marque Kärcher. Cela permet un nettoyage très efficace et rapide, entraînant ainsi des économies de temps, d'eau et d'énergie. Grâce au jet uniforme, la saleté est éliminée de manière particulièrement efficace, et même les matériaux délicats comme les surfaces peintes ou le bois peuvent être nettoyés sans risque. Lorsque l'embout plat est retiré de la lance, les salissures tenaces peuvent être traitées de plus près. L'eco!Booster 145 est adapté à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher de la classe K 7.