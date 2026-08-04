Flexible haute pression, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour le tambour-enrouleur.

Flexible haute pression 15 m avec raccord AVS breveté sur le pistolet (palier rotatif) et raccord enfichable pour l'enrouleur.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 6
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 250
Longueur (m) 15
Filetage du raccord 1 x EASY!Lock / 1 x raccord AVS pour tambour enrouleur
Poids avec emballage (kg) 2,5