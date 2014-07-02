Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού με εσωτερικό σπείρωμα. Σπείρωμα σύνδεσης: G1 (33,3 mm) σε G1 (33,3 mm)