Αντάπτορας σύνδεσης
Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού.
Με τη βοήθεια του αντάπτορα σύνδεσης, μια αντλία με εσωτερικό σπείρωμα μπορεί να συνδεθεί γρήγορα και με ασφάλεια σε μια σύνδεση νερού με εσωτερικό σπείρωμα. Σπείρωμα σύνδεσης: G1 (33,3 mm) σε G1 (33,3 mm)
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντάπτορας σύνδεσης
- Γρήγορη σύνδεση των συνδέσεων νερού με εσωτερικό σπείρωμα σε αντλία με εσωτερικό σπείρωμα.
Σπείρωμα βελτιστοποιημένης σύνδεσης
- Ασφαλής στεγανοποίηση του αντάπτορα χωρίς ταινία στεγανοποίησης κ.λπ.
Εγκατάσταση χωρίς τη χρήση εργαλείων
- Για τη σύνδεση δεν απαιτούνται εργαλεία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μεγέθη
|1" έως 1"
|Διάσταση νήματος
|G1
|Διάμετρος
|1″
|Χρώμα
|μαύρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|35 x 75 x 35
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ της σειράς PerfectConnect της Kärcher
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων