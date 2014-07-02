Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με το μέτρο 19mm, 3/4'', 25m
Εύκαμπτος σπειροειδής ανθεκτικός στο κενό σωλήνας, που μπορεί να κοπεί στο κατάλληλο μήκος για σύνδεση με υποβρύχια αντλία, αντλία κήπου, υποβρύχιες αντλίες πίεσης και αντλίες υψηλής πίεσης.
Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 3/4", 25 m, γενικής χρήσης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αντάπτορες Kärcher και φίλτρα αναρρόφησης Kärcher ως μεμονωμένα σετ. Ιδανικός για σύνδεση σε βυθιζόμενες αντλίες, αντλίες κήπου, βυθιζόμενες αντλίες πίεσης, αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Με το μέτρο
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες μπορούν να κοπούν σε διάφορα μήκη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κιτ μεμονωμένων εύκαμπτων σωλήνων αναρρόφησης σε συνδυασμό με εξαρτήματα σύνδεσης και φίλτρα αναρρόφησης.
Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό
- Εύκαμπτος σωλήνας για την εισρόφηση και την άντληση νερού
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|25
|Διάμετρος
|3/4″
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|4,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|4,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 380 x 152
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Άντληση νερού π.χ. από δεξαμενές, δοχεία νερού, πηγάδια κ.λπ.