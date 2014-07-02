Σπειροειδής εύκαμπτος σωλήνας με αντίσταση στο κενό, 3/4", 25 m, γενικής χρήσης. Ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να κοπεί στο επιθυμητό μήκος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με αντάπτορες Kärcher και φίλτρα αναρρόφησης Kärcher ως μεμονωμένα σετ. Ιδανικός για σύνδεση σε βυθιζόμενες αντλίες, αντλίες κήπου, βυθιζόμενες αντλίες πίεσης, αντλίες υψηλής πίεσης για οικιακή χρήση.