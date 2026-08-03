Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT
Mπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.
Η ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power είναι κατάλληλη για όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου και την οθόνη LCD, ο χειριστής μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για την απομένουσα διάρκειας λειτουργίας, τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης και το επίπεδο φόρτισης, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται. Οι συστοιχίες κυψελών ιόντων λιθίου υψηλής αποδοτικότητας προσφέρουν σταθερή απόδοση και διασφαλίζουν ότι η μπαταρία δεν αποφορτίζεται μόνη της ούτε μειώνεται η χωρητικότητά της λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης (φαινόμενο μνήμης). Χάρη στα άνετα και μαλακά στοιχεία του περιβλήματος, η μπαταρία δεν γλιστράει ακόμα και στις λείες ή επικλινείς επιφάνειες.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καινοτόμος Τεχνολογία Πραγματικού ΧρόνουΣτην ενσωματωμένη οθόνη LCD εμφανίζονται σε συνεχή βάση η απομένουσα διάρκεια λειτουργίας, ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και η κατάσταση φόρτισης.
Πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 VΓια χρήση σε όλες τις συσκευές μπαταρίας που ανήκουν στην πλατφόρμα 36 V Battery Power της Kärcher. Για χρήση σε όλα τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Battery Power+ της Kärcher.
Ισχυρές κυψέλες ιόντων λιθίουΗ μπαταρία ιόντων λιθίου εγγυάται τη συνεχή παροχή ισχύος και προλαμβάνει την αυτοεκφόρτιση της μπαταρίας και το φαινόμενο μνήμης.
Λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης
- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής των στοιχείων της μπαταρίας.
Βαθμός προστασίας IPX-5 – Προστασία από ρίψη νερού υπό πίεση (χαμηλή) από όλες τις κατευθύνσεις
- Αξιόπιστη προστασία κατά τη διάρκεια εργασιών που απαιτούν ρίψη νερού.
Αποτελεσματική διαχείριση θερμοκρασίας
- Υψηλή απόδοση χάρη στην αποτελεσματική ρύθμιση θέρμανσης και το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας.
Έξυπνη παρακολούθηση συστοιχίας
- Προστατεύει την μπαταρία από υπερφόρτιση, υπερθέρμανση και βαθιά εκφόρτιση.
Στιβαρό περίβλημα
- Τα περιβλήματα μπαταρίας της Kärcher είναι εξαιρετικά ανθεκτικά στους κραδασμούς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Ενέργεια (Wh)
|90
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|134 x 88 x 73