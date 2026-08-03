Η ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V / 2.5 Ah Kärcher Battery Power είναι κατάλληλη για όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου και την οθόνη LCD, ο χειριστής μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για την απομένουσα διάρκειας λειτουργίας, τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης και το επίπεδο φόρτισης, ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται. Οι συστοιχίες κυψελών ιόντων λιθίου υψηλής αποδοτικότητας προσφέρουν σταθερή απόδοση και διασφαλίζουν ότι η μπαταρία δεν αποφορτίζεται μόνη της ούτε μειώνεται η χωρητικότητά της λόγω συχνής μερικής αποφόρτισης (φαινόμενο μνήμης). Χάρη στα άνετα και μαλακά στοιχεία του περιβλήματος, η μπαταρία δεν γλιστράει ακόμα και στις λείες ή επικλινείς επιφάνειες.