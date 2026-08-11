Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης που είναι κατάλληλος για όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες 36 V της πλατφόρμας μπαταριών 36V της Kärcher επαναφορτίζει πλήρως τις μπαταρίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, η ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V/2,5 Ah φορτίζεται στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Επιπλέον, το περίβλημα του φορτιστή μπαταριών διαθέτει ενσωματωμένο στήριγμα τοίχου και θέση αποθήκευσης του καλωδίου.