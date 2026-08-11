Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V

Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.

Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης που είναι κατάλληλος για όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες 36 V της πλατφόρμας μπαταριών 36V της Kärcher επαναφορτίζει πλήρως τις μπαταρίες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, η ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου 36 V/2,5 Ah φορτίζεται στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Επιπλέον, το περίβλημα του φορτιστή μπαταριών διαθέτει ενσωματωμένο στήριγμα τοίχου και θέση αποθήκευσης του καλωδίου.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V: Φορτιστής ταχείας φόρτισης
Φορτιστής ταχείας φόρτισης
Φορτίζει την μπαταρία 36V / 2,5Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 48 λεπτά. Φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 36V / 5,0Ah της πλατφόρμας Battery Power της Kärcher στο 80% σε 1,5 ώρα.
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V: Ευρύ φάσμα εφαρμογών
Ευρύ φάσμα εφαρμογών
Συμβατό με όλες τις μπαταρίες που ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V της Kärcher.
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V: Επιτοίχια στήριξη
Επιτοίχια στήριξη
Για καθαρή τοποθέτηση στον τοίχο.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
χρόνος φόρτισης της μπαταρίας με γρήγορο φορτιστή Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Battery Power:
48 min (80 %) / 78 min (100 %)

Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power:
98 min (80 %) / 138 min (100 %)
Ρεύμα φόρτισης (A) 2,5
Τάση (τροφοδοσία ρεύματος για φορτιστή μπαταρίας) (V) 100 - 240
Συχνότητα (τροφοδοσίας ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας) (Hz) 50 - 60
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 184 x 133 x 88
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V
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