Ο θερμαντήρας νερού της Kärcher είναι μια ισχυρή ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού υψηλής πίεσης που θερμαίνει το νερό αμέσως σε υψηλή πίεση, εξασφαλίζοντας σταθερή θερμοκρασία. Είναι ιδανικός για σταθερά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με παροχή νερού έως 1300 l/h και πίεση έως 210 bar, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για κινητά μηχανήματα. Η εγκατάσταση στην πλευρά υψηλής πίεσης του μηχανήματος καθαρισμού γίνεται γρήγορα και εύκολα. Ο θερμαντήρας νερού έχει απόδοση θέρμανσης 42 kW και καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια μόνο όταν απαιτείται ζεστό νερό. Αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον καθώς, σε αντίθεση με τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου, δεν παράγονται καυσαέρια. Επιπλέον, δεν υπάρχει γυμνή φλόγα, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται οι καυστήρες. Με παροχή νερού 13 l/min (800 l/h), η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται κατά 45 °C. Η μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία είναι 95 °C με θερμοκρασία εισόδου νερού 50 °C. Το μηχάνημα είναι εύκολο στον χειρισμό και ιδιαίτερα στιβαρό, καθώς τόσο το πλαίσιο και το κάλυμμα όσο και η ηλεκτρική αντίσταση (σερπαντίνα) είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.