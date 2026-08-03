Παραγωγός ζεστού νερού HWE 12/20-42kW
Ο θερμαντήρας νερού της Kärcher είναι μια ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού με ισχυρή απόδοση θέρμανσης 42 kW, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί με ευελιξία στην πλευρά υψηλής πίεσης ενός μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης.
Ο θερμαντήρας νερού της Kärcher είναι μια ισχυρή ηλεκτρική γεννήτρια ζεστού νερού υψηλής πίεσης που θερμαίνει το νερό αμέσως σε υψηλή πίεση, εξασφαλίζοντας σταθερή θερμοκρασία. Είναι ιδανικός για σταθερά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με παροχή νερού έως 1300 l/h και πίεση έως 210 bar, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για κινητά μηχανήματα. Η εγκατάσταση στην πλευρά υψηλής πίεσης του μηχανήματος καθαρισμού γίνεται γρήγορα και εύκολα. Ο θερμαντήρας νερού έχει απόδοση θέρμανσης 42 kW και καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια μόνο όταν απαιτείται ζεστό νερό. Αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον καθώς, σε αντίθεση με τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου, δεν παράγονται καυσαέρια. Επιπλέον, δεν υπάρχει γυμνή φλόγα, γεγονός που τον καθιστά ιδανικό για χρήση σε χώρους όπου δεν επιτρέπονται οι καυστήρες. Με παροχή νερού 13 l/min (800 l/h), η θερμοκρασία του νερού αυξάνεται κατά 45 °C. Η μέγιστη επιτεύξιμη θερμοκρασία είναι 95 °C με θερμοκρασία εισόδου νερού 50 °C. Το μηχάνημα είναι εύκολο στον χειρισμό και ιδιαίτερα στιβαρό, καθώς τόσο το πλαίσιο και το κάλυμμα όσο και η ηλεκτρική αντίσταση (σερπαντίνα) είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης 42 kWΤο ζεστό νερό είναι διαθέσιμο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η σταθερή θερμοκρασία λειτουργίας είναι 60 °C όταν η ροή νερού είναι 800 l/h και η θερμοκρασία εισόδου είναι 15 °C.
Μεγάλη ευελιξίαΚατάλληλος για σταθερούς και φορητούς με ρυθμό ροής έως 1300 l/h και πίεση 210 bar. Ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας εγκαθίσταται στην πλευρά υψηλής πίεσης ενός πλυντικού υψηλής πίεσης και θερμαίνει μόνο όταν χρειάζεται ζεστό νερό. Ο θερμοσίφωνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.
Φιλικό προς το περιβάλλον και φιλικό προς τον χρήστηΟ θερμοσίφωνας λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια και δεν χρησιμοποιεί συμβατικές πηγές ενέργειας όπως το ντίζελ ή το αέριο. Το νερό θερμαίνεται ηλεκτρικά μέσα στη μηχανή, πράγμα που σημαίνει ότι, σε αντίθεση με τους καυστήρες πετρελαίου ή αερίου, δεν παράγονται καυσαέρια. Δεν υπάρχει ανοιχτή φωτιά, γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο για χρήση οπουδήποτε είναι δύσκολη ή απαγορεύεται η εκπομπή καυσαερίων από καυστήρα.
Μέγιστη απόδοση ενέργειας
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση, καθώς – σε αντίθεση με τους λέβητες χαμηλής πίεσης – δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται ζεστό νερό.
- Θερμαίνεται μόνο όταν απαιτείται ζεστό νερό.
- Απλή εγκατάσταση τύπου plug-and-play και εύκολη λειτουργία.
Μέγιστη ασφάλεια και απλή λειτουργία
- Περιλαμβάνει διακόπτη ροής για προστασία από λειτουργία χωρίς νερό.
- Με θερμοστάτη ασφαλείας για την αποφυγή σχηματισμού ατμών.
- Η απαιτούμενη θερμοκρασία νερού μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας έναν ρυθμιστή θερμοκρασίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400 - 400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Παροχή (l/h)
|max. 1300
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|max. 210
|Ισχύς παροχής (A)
|61
|Απόδοση θερμότητας (kW)
|42
|Παροχή νερού
|3/8″
|Προστασία (A)
|63
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 70
|Θερμοκρασία εργασίας (°C)
|max. 95
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|33,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|36,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|630 x 500 x 160
Εξοπλισμός
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Ρύθμιση θερμοκρασίας
- Θερμοστάτης ασφαλείας
- Πλαίσιο και κάλυμμα: ανοξείδωτος χάλυβας
Πεδία εφαρμογής
- Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας για λειτουργία χωρίς καυσαέρια σε εσωτερικούς χώρους
- Σε αίθουσες παραγωγής και εργαστήρια όπου απαιτείται ζεστό νερό
- Εσωτερικοί δημόσιοι χώροι όπου απαιτείται ζεστό νερό
- Ιδανικό για εφαρμογές καθαρισμού στη βιομηχανία τροφίμων
- Βιομηχανία
- Γεωργία