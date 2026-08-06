Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

10 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

10 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

Specifications

Technical data

Max. pressure (bar) 140
Connection thread EASY!Lock
Length (m) 10
Weight incl. packaging (kg) 1,1