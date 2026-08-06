Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar

30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).

Features and benefits
Very flexible PVC high-pressure hose
  • Ultra lightweight and optimal handling.
  • Pressure resistant up to 120 bar.
Connection: 1/8"
  • Compatible with pipe cleaning nozzles.
Specifications

Technical data

Max. pressure (bar) 140
Connection thread EASY!Lock
Length (m) 30
Weight incl. packaging (kg) 2,3