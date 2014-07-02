Adattatore per collegamento tubo acqua

Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher con sistema Quick Connect. Con funzione AquaStop per una maggiore tenuta.

Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher e gli accessori per idropulitrici con sistema Quick Connect. Il flusso d'acqua può essere fermato e regolato direttamente dall'adattatore.

Caratteristiche e vantaggi
Sistema di aggancio rapido
Regola e ferma l'acqua direttamente dall'adattatore
Adattatore per tubo da giardino
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 112 x 39 x 39
