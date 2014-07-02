Spazzola morbida universale WB60

Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.

Oltre a una potenza di pulizia superiore, le setole morbide sono gentili con le superfici. L'anello di protezione esterno protegge le superfici dai graffi. Datata di un raccordo per un collegamento sicuro della pistola, un tampone in gomma per rimuovere lo sporco più ostinato e un'impugnatura ergonomica per un facile utilizzo. La soluzione ideale per la pulizia di grandi superfici in casa e in giardino. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Ampiezza di lavoro 248mm
  • Perrformance elevate - ottimo per pulire aree grandi
In gomma
  • Rimuove lo sporco ostinato da tutte le superfici
Applicazione dell'agente di pulizia
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Spazzola morbida per tutte le superfici
  • Pulisce accuratamente le superfici più delicate
Guarnizione di protezione rotante
  • Non graffia le superfici
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,5
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 270 x 261 x 177
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Per la pulizia delle moto e degli scooter.
  • Mobile homes
  • Serre
  • Puizia di impianti fotovoltaici
  • Tende/tapparelle
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
  • Giocattoli da giardino
