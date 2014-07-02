Spazzola morbida universale WB60
Grazie alla sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, questa spazzola è ideale per la pulizia delle aree più grandi come auto, caravan, barche, verande o tapparelle.
Oltre a una potenza di pulizia superiore, le setole morbide sono gentili con le superfici. L'anello di protezione esterno protegge le superfici dai graffi. Datata di un raccordo per un collegamento sicuro della pistola, un tampone in gomma per rimuovere lo sporco più ostinato e un'impugnatura ergonomica per un facile utilizzo. La soluzione ideale per la pulizia di grandi superfici in casa e in giardino. Compatibile con tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Ampiezza di lavoro 248mm
- Perrformance elevate - ottimo per pulire aree grandi
In gomma
- Rimuove lo sporco ostinato da tutte le superfici
Applicazione dell'agente di pulizia
- Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Spazzola morbida per tutte le superfici
- Pulisce accuratamente le superfici più delicate
Guarnizione di protezione rotante
- Non graffia le superfici
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,5
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Booster
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Kit Casa
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Standard
- K Mini
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2
Aree di applicazione
- Veicoli
- Per la pulizia delle moto e degli scooter.
- Mobile homes
- Serre
- Puizia di impianti fotovoltaici
- Tende/tapparelle
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone
- Giocattoli da giardino
Accessori
RICAMBI Spazzola morbida universale WB60
Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.