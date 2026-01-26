Spazzola lavaggio rigida

Per il lavaggio di superfici lisce, come ad es. auto e barca.

La pratica spazzola per il lavaggio ha setole morbide ed è quindi ideale per la pulizia di aree sensibili e zone difficili da raggiungere nell'area esterna. Che si tratti di auto, mobili da giardino o griglia del radiatore, la spazzola di lavaggio garantisce una pulizia protettiva ed è adatta a tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.

Caratteristiche e vantaggi
Setole extra morbide
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,2
Peso con imballo (kg) 0,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 333 x 82 x 164
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Veicoli
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone
Accessori