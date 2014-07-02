Spazzola morbida per cerchioni

Con impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa durante le operazioni di pulizia. Le setole sono progettate per garantire un pulito a 360° dei cerchioni di tutti i veicoli.

Questa spazzola con setole circolari garantisce estrema efficienza di pulizia anche nelle parti più difficili da raggiungere del cerchione. L'acqua viene erogata uniformemente attraverso tutta la lunghezza ddella spazzola, permettendo allo sporco di essere spazzato via facilmente. Le setole di qualità assicurano una pulizia gentile sulle superfici, anche su quelle riverniciate, ma efficace e, grazie all'impugnatura gommata, anche la presa durante le operazioni di pulizia è facile. La dotazione include un connettore per assicurarla alla pistola ad alta pressione. Questa spazzola è compatibile con tutte le idropulitrici Home&Garden.

Caratteristiche e vantaggi
Distribuzione uniforme dell'acqua a 360 °
  • Deterge in modo uniforme e rimuove lo sporco ostinato.
Setole di alta qualità
  • Azione detergente efficace e delicata
Applicazione dell'agente di pulizia
  • Migliore rimozione dello sporco e pulizia efficiente
Spazzole rotanti
  • Pulizia senza sforzo di punti difficili da raggiungere
Spazzola lavacerchioni
  • Per tutti i tipi di veicoli a motore
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 422 x 80 x 101
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Cerchi
Accessori
RICAMBI Spazzola morbida per cerchioni

Trova ricambi e schemi per la tua attrezzatura per la pulizia Kärcher. Seleziona "Trova ricambi" per iniziare la ricerca o contatta un rivenditore autorizzato Kärcher.