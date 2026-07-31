Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V

Batteria sostituibile agli ioni di litio da 36 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 36V.

Perché tante quando ne basta una: la batteria intercambiabile agli ioni di litio di Kärcher da 36 V /5.0 Ah può essere utilizzata su tutti i dispositivi con la piattaforma per batteria Kärcher 36 V. La batteria funziona in modo costante con le sue celle agli ioni di litio. Anche l'autoscarica della batteria e la perdita di capacità dovuta a frequenti scariche parziali (effetto memoria) sono un ricordo del passato. La tecnologia innovativa real Time con display LCD integrato mostra la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria in un colpo d'occhio. Grazie a comodi elementi di rivestimento soft touch, la batteria non scivola, anche su superfici lisce o inclinate.

Caratteristiche e vantaggi
Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V: Tecnologia innovativa in tempo reale
Tecnologia innovativa in tempo reale
Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V: Batterie Kärcher da 36 V
Batterie Kärcher da 36 V
Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V: Potenti celle agli ioni di litio
Potenti celle agli ioni di litio
Modalità di memorizzazione automatica
Grado di protezione IPX 5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
Gestione efficiente della temperatura
Monitoraggio intelligente delle cellule
Robusto involucro
Specifiche

Dati tecnici

Piattaforma della batteria Piattaforma batteria 36 V
Tipo di batteria batteria scambiabile agli ioni di litio
Voltaggio (V) 36
Capacità (Ah) 5
Energia (Wh) 180
Colore nero
Peso (kg) 1,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 1,7
Dimensioni (L × P × A) (mm) 134 x 88 x 118
Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V
Batteria 36/50 - compatibile con tutte le macchina con batteria 36V
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