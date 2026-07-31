Perché tante quando ne basta una: la batteria intercambiabile agli ioni di litio di Kärcher da 36 V /5.0 Ah può essere utilizzata su tutti i dispositivi con la piattaforma per batteria Kärcher 36 V. La batteria funziona in modo costante con le sue celle agli ioni di litio. Anche l'autoscarica della batteria e la perdita di capacità dovuta a frequenti scariche parziali (effetto memoria) sono un ricordo del passato. La tecnologia innovativa real Time con display LCD integrato mostra la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria in un colpo d'occhio. Grazie a comodi elementi di rivestimento soft touch, la batteria non scivola, anche su superfici lisce o inclinate.