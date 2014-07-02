Raccordo tubo di aspirazione
Raccordo per collegare tubi di aspirazione alle pompe. Fascetta di sicurezza inclusa. Per pompe con attacco G1" (33.3 mm)
Adattatore per pompa per il collegamento resistente di tubi di aspirazione a pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. L'adattatore è ideale per pompe con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm) e tubi da 3/4" o 1 ". Include dado di raccordo, fascetta stringitubo, rondella e valvola di ritegno. La valvola di ritegno può essere utilizzata in pompe sommerse o in pompe sommerse ritorno dell'acqua nella pompa, altrimenti viene utilizzata una rondella al posto della valvola di ritegno.
Caratteristiche e vantaggi
Pezzo di connessione
- Per il collegamento resistente al vuoto dei tubi alla pompa
Filo rotante
- Per il montaggio del connettore della pompa sulla pompa, in particolare se il tubo è già montato sul connettore della pompa.
Per tubi da 3/4" e 1".
- Per il montaggio del connettore della pompa sulla pompa, in particolare se il tubo è già montato sul connettore della pompa.
Include una guarnizione piatta
- Sigilla il raccordo alla pompa, in modo che non possa fuoriuscire acqua
Valvola di non ritorno inclusa
- Previene il riflusso di acqua che è già stata pompata. È particolarmente raccomandato per l'uso di pompe sommerse e pompe sommerse.
Include fascetta stringitubo
- Previene il riflusso di acqua che è già stata pompata. È particolarmente raccomandato per l'uso di pompe sommerse e pompe sommerse.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni
|Adatto per tubi da 3/4 "e 1"
|Dimensioni del filetto
|G1
|Colore
|nero
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,1
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|41 x 65 x 41
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
- Da utilizzare in caso di allagamento
- Da utilizzare quando scantinato o lavanderia si allagano (rottura della lavatrice/alluvione)
- Per l'approvvigionamento idrico di servizi igienici e lavatrici.