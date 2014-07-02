Adattatore per pompa per il collegamento resistente di tubi di aspirazione a pompe da giardino e pompe ad alta pressione per uso domestico. L'adattatore è ideale per pompe con filettatura di collegamento da 1 "(33,3 mm) e tubi da 3/4" o 1 ". Include dado di raccordo, fascetta stringitubo, rondella e valvola di ritegno. La valvola di ritegno può essere utilizzata in pompe sommerse o in pompe sommerse ritorno dell'acqua nella pompa, altrimenti viene utilizzata una rondella al posto della valvola di ritegno.