L'innovativo e potente dispositivo per la pulizia dello sporco (Ø 30 mm) combina i vantaggi di uno strumento per lo sporco con le proprietà degli ugelli per la pulizia dei tubi. Il getto rotante della matita dell'ugello rotante è inclinato in avanti e completa anche lo sporco più ostinato. I tre getti, che sono inclinati all'indietro di un angolo di 30 °, garantiscono il necessario movimento in avanti e garantiscono una facile maneggevolezza.