延長サクションホース

延長サクションホース5m FRV 30 Me 用。ホース接続用コネクター付

延長サクションホース5m FRV 30 Me 用。ホース接続用コネクター付

製品仕様

製品スペック

シルバー
梱包重量 (kg) 1.1