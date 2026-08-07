パイプクリーニングホース 20m
外径16mm、最大吐出圧力：20MPaまで。別途、パイプクリーニングノズルが必要です。
※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5％以内は許容値とさせていただいております。
外径16mm、最大吐出圧力：20MPaまで。別途、パイプクリーニングノズルが必要です。
※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5％以内は許容値とさせていただいております。
製品特長
接続 : 1/8"
- パイプ洗浄用ノズルに対応しています。
製品仕様
製品スペック
|最大許容圧力 (bar)
|250
|接続ねじ
|EASY!Lock 簡単接続
|長さ (m)
|20
|梱包重量 (kg)
|3.4
適合機種
販売終了製品
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