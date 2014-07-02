パワーブラシ WB 150
一度で高圧洗浄とブラシのこすり洗いができるケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。車やバイク、自転車、窓ガラス、シャッターなどの洗浄に最適。柔らかなブラシが水ハネも防ぎます。
製品特長
高圧噴射とブラシ圧の組み合わせ
- 約30％の水と時間の節約になります
コンパクト設計
- 狭い場所や届きにくい場所に
回転フラットジェットノズル
- 強力な洗浄力
水ハネ防止
- 水ハネを防ぎながら洗浄できます。
ソフトなブラシヘッド
- 傷つきやすい面を優しく洗浄
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.7
|梱包重量 (kg)
|1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|392 x 222 x 211
動画
適合機種
用途・清掃場所
- 自動車
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具
- バイクやスクーター
- ガレージのドア
- ガラスの温室
- ブラインド／ローラーシャッター
- キャンピングカー
- 庭のおもちゃ