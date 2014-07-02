パワーブラシ WB 150

一度で高圧洗浄とブラシのこすり洗いができるケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。車やバイク、自転車、窓ガラス、シャッターなどの洗浄に最適。柔らかなブラシが水ハネも防ぎます。