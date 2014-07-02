＜動画内で使用している製品について＞

動画内で使用している製品は、一部。日本で取り扱いのない製品がございます。

パワーブラシ　WB 150

一度で高圧洗浄とブラシのこすり洗いができるケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。車やバイク、自転車、窓ガラス、シャッターなどの洗浄に最適。柔らかなブラシが水ハネも防ぎます。

一度で高圧洗浄とブラシのこすり洗いができるケルヒャー高圧洗浄機用アクセサリーです。車やバイク、自転車、窓ガラス、シャッターなどの洗浄に最適。柔らかなブラシが水ハネも防ぎます。

製品特長
高圧噴射とブラシ圧の組み合わせ
  • 約30％の水と時間の節約になります
コンパクト設計
  • 狭い場所や届きにくい場所に
回転フラットジェットノズル
  • 強力な洗浄力
水ハネ防止
  • 水ハネを防ぎながら洗浄できます。
ソフトなブラシヘッド
  • 傷つきやすい面を優しく洗浄
製品仕様

製品スペック

重量 (kg) 0.7
梱包重量 (kg) 1
寸法（長さ×幅×高さ） (mm) 392 x 222 x 211
動画
用途・清掃場所
  • 自動車
  • ガーデン/テラス/バルコニー用家具
  • バイクやスクーター
  • ガレージのドア
  • ガラスの温室
  • ブラインド／ローラーシャッター
  • キャンピングカー
  • 庭のおもちゃ

