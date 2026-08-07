Met de aanzuigslang voor mobiele reiniging kunt u de drukreiniger ook aansluiten op alternatieve waterbronnen, zoals een vijver of reservoir. Hiervoor wordt de tank van de drukreiniger verwijderd waarna het aansluitstuk van de slang wordt bevestigd op het aansluitpunt. Het andere einde van de slang met filter wordt in het water gelegd. Zodra het pistool wordt ingeschakeld, zuigt de drukreiniger het water aan. Het filter voorkomt dat er vuil water in het apparaat komt. Het filter kan eenvoudig worden schoongemaakt door het te verwijderen en uit te spoelen onder stromend water. Met een lengte van 2 meter heeft de aanzuigslang een grote actieradius.