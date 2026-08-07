Cup schuimlans Advanced Cup

Korte, handige schuimlans met 1 liter RM container direct op de lans. Door het compacte ontwerp z. B. uitstekend geschikt voor het opschuimen van auto's. Draaibare aansluiting M22x1,5, traploze RM-dosering via draaiknop direct op de lans, instelbare straalhoek.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte ( ) 25
Max. druk (bar) 300
Temperatuur (°C) max. 60
Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,8
Accessoires
Reserveonderdelen Cup schuimlans Advanced Cup 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.