Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Hoogwaardige, 3-laags papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.
Drielaagse, scheurvaste papieren filterzakken - BIA-(U, S, G, C) stofklasse M - zijn geschikt voor alle varianten van de modellen NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me evenals het apparaat NT 72/2 Eco Tc. Inhoud: 5 stuks.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal (Stuk(s))
|5
|Kleur
|Bruin
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|340 x 260 x 35