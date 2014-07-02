Papieren filterzakken, 5 Stuk(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC

Hoogwaardige, 3-laags papieren filterzakken van stofklasse M, geschikt voor Kärcher nat-/droogzuigers. Inhoud: 5 stuks.

Drielaagse, scheurvaste papieren filterzakken - BIA-(U, S, G, C) stofklasse M - zijn geschikt voor alle varianten van de modellen NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me evenals het apparaat NT 72/2 Eco Tc. Inhoud: 5 stuks.

Specificaties

Technische gegevens

Aantal (Stuk(s)) 5
Kleur Bruin
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 340 x 260 x 35