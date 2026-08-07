PS 20 oppervlaktereiniger
De krachtige power scrubber PS 20 is de ideale aanvulling op de KHB- en OC 6-18-modellen voor het reinigen van kleine ruimtes en trappen.
De power scrubber PS 20 voor de modellen KHB en OC 6-18 is uitgerust met 2 geïntegreerde sproeiers, heeft een spatbescherming met borstelharen en is 90° draaibaar. Dit betekent dat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker kunnen worden bereikt.
Kenmerken en voordelen
Twee geïntegreerde mondstukken
- Oppervlakken efficiënter reinigen dan met één spuitlans.
Compacte constructie
- Ideaal voor reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Twee verlengbuizen
- Afhankelijk van de toepassing kan het PS 20 handmodel met of zonder verlengstukken worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|729 x 198 x 768
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Terrassen
- Balkons
- Trappen
- Paden
- Tuin/terras/balkon meubilair
Reserveonderdelen PS 20 oppervlaktereiniger
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.