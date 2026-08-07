PS 20 oppervlaktereiniger

De krachtige power scrubber PS 20 is de ideale aanvulling op de KHB- en OC 6-18-modellen voor het reinigen van kleine ruimtes en trappen.

De power scrubber PS 20 voor de modellen KHB en OC 6-18 is uitgerust met 2 geïntegreerde sproeiers, heeft een spatbescherming met borstelharen en is 90° draaibaar. Dit betekent dat zelfs moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker kunnen worden bereikt.

Kenmerken en voordelen
Twee geïntegreerde mondstukken
  • Oppervlakken efficiënter reinigen dan met één spuitlans.
Compacte constructie
  • Ideaal voor reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.
Twee verlengbuizen
  • Afhankelijk van de toepassing kan het PS 20 handmodel met of zonder verlengstukken worden gebruikt.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 729 x 198 x 768
Toepassingen
  • Terrassen
  • Balkons
  • Trappen
  • Paden
  • Tuin/terras/balkon meubilair
Reserveonderdelen PS 20 oppervlaktereiniger 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.