SH 5 Zuigslang
Flexibele, 5 m lange zuigslang voor KHB- en OC 6-18-modellen voor het aanzuigen van water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of waterjerrycans.
Met de 5 meter lange zuigslang kan water worden aangezogen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of waterjerrycans. De slang is zeer flexibel en daardoor ideaal voor KHB en OC 6-18 modellen.
Kenmerken en voordelen
Eenvoudig aanzuigen
- Aanzuigen van water; alternatieve watertoevoer voor de handbediende accu-drukreiniger.
Draagbaarheid
- Geen wateraansluiting nodig; mobiele inzet van de handbediende accu-drukreinigers.
Flexibel en handzaam
- De flexibele slang is eenvoudig aan te sluiten en op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|250 x 250 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
Reserveonderdelen SH 5 Zuigslang
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.