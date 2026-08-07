SH 5 Zuigslang

Flexibele, 5 m lange zuigslang voor KHB- en OC 6-18-modellen voor het aanzuigen van water uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of waterjerrycans.

Met de 5 meter lange zuigslang kan water worden aangezogen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen of waterjerrycans. De slang is zeer flexibel en daardoor ideaal voor KHB en OC 6-18 modellen.

Kenmerken en voordelen
Eenvoudig aanzuigen
  • Aanzuigen van water; alternatieve watertoevoer voor de handbediende accu-drukreiniger.
Draagbaarheid
  • Geen wateraansluiting nodig; mobiele inzet van de handbediende accu-drukreinigers.
Flexibel en handzaam
  • De flexibele slang is eenvoudig aan te sluiten en op te bergen.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Wit
Gewicht (kg) 0,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,7
Afmetingen (L × B × H) (mm) 250 x 250 x 60
Toepassingen
  • Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …
Reserveonderdelen SH 5 Zuigslang 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.