Snelkoppeling
Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met M22 x 1,5 contra.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht (g)
|320
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
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Reserveonderdelen Snelkoppeling
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.