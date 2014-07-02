Snelkoppeling

Voor snel omwisselen van spuitlansen en toebehoren. Optimaal aangepast voor Kärcher-toebehoren, met name voor het aansluiten van pistool en spuitlans.Met M22 x 1,5 contra.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht (g) 320
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,4
Accessoires
Reserveonderdelen Snelkoppeling 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.