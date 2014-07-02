Textielimpregneermiddel Care Tex RM 762, 500ml

Uiterst doeltreffende, langdurige bescherming voor elke vloerbedekking. Tapijten, meubelen of autostoelen krijgen een vuilafstotende beschermingslaag waardoor ze daarna minder snel vuil worden.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (ml) 500
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 8
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Toepassingen
  • vloerbedekking
  • Tapijten
  • Stoffen bekleding
  • Autostoelen