Aggregaat PGG 8/3
Krachtige synchrone generator PGG 8/3 met constant vermogen van 7 kW, 4-takt benzinemotor en tank van 25 liter. Voor onafhankelijke stroomvoorziening met wissel- en draaistroom.
Voor commerciële of gemeentelijke activiteiten: Vaak is er geen stroomvoorziening op locatie. Dit probleem is snel opgelost met onze krachtige synchroongenerator PGG 8/3 op benzine. Dankzij de lekvrije wielen en een inklapbare duwbeugel is hij gemakkelijk te vervoeren en te manoeuvreren op locatie. De tank van 25 liter zorgt voor lange werkperiodes tot 7 uur (tot 5,5 uur op vol vermogen), terwijl de betrouwbare 4-takt benzinemotor (EU STAGE V) een constant vermogen van 7 kW levert. Met 2 geaarde stopcontacten (wisselstroom) en 1 CEE-stopcontact (400V 3~) biedt hij voldoende aansluitmogelijkheden voor je apparatuur. De generator is uitgerust met een automatische spanningsregelaar (AVR) en levert een grotendeels constante spanning. Nuttige uitrustingsdetails, zoals beveiliging tegen overbelasting en lage oliestand, en een robuust stalen buizenframe beschermen de gebruiker en de machine op betrouwbare wijze tegen risico's of schade.
Kenmerken en voordelen
Extraordinary ease of use
- Hoge mobiliteit dankzij de opvouwbare duwbeugel en lekvrije wielen.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.
Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid
- Met overbelastings- en olietekortbeveiliging en stalen buizenframe voor maximale veiligheid.
- Met automatische spanningsregelaar (AVR) voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten.
Betrouwbaar en krachtig
- Synchrone generator met 400 V spanning bij 7 kW continu vermogen of 230 V spanning bij 2 kW continu vermogen.
- Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 5,5 uur per tankvulling.
Bediening van Kärcher hogedrukreinigers
- Maakt het gebruik van hogedrukreinigers mogelijk in gebieden zonder externe stroomvoorziening.
- Geschikt voor geselecteerde 3-fase hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Nominaal vermogen (kW)
|2
|ominaal vermogen (draaistroom) (kW)
|7
|Vermogen (kW)
|2,5
|Prestatie (driefasige stroom) (kW)
|max. 7,5
|Type aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|440
|Motorvermogen 80 kW (kW/per uur)
|9 / 12,2
|Brandstofverbruik (l/u)
|4,5
|Tankinhoud (l)
|25
|Looptijd bij 50% output (u)
|7
|Looptijd bij 100% output (u)
|5,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|99,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|89,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|743 x 713 x 670
Verpakkingsinhoud
- Bedrijfsstatusweergave
- DC-uitgang (12 V)
- Beschermingsklasse IP 23
- Lage olie- en overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter
- Eenfase-aansluiting type F (Schuko)
- Driefasig stopcontact CEE (16 A)
- Automatische spanningsregeling (AVR)
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Onafhankelijke stroombron voor gemeenten, b.v. voor stofzuigers
- Onafhankelijke stroombron in constructie, b.v. voor haakse slijpers
- Onafhankelijke stroombron in de landbouw, b.v. hogedrukreinigers
Reserveonderdelen PGG 8/3
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.