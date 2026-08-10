Voor een tijdbesparende, machinale tapijtreiniging in één stap en zonder spoelen: onze CarpetPro-reiniger iCapsol, poeder RM 760 OA. Geschikt voor gebruik met onze Puzzi sproei-extractieapparaten en tapijtreinigingsmachines (BRC), het krachtige reinigingspoeder heeft de innovatieve iCapsol-technologie. Bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen wordt het vuil letterlijk ingekapseld, kristalliseert het uiteindelijk uit tijdens het drogen en kan dan eenvoudig worden weggezogen met een borstelzuiger zonder verder na te spoelen. Dit zorgt voor zeer korte droogtijden en maakt het tapijt weer snel beloopbaar. Zelfs zware olie-, vet- en minerale verontreinigingen worden betrouwbaar verwijderd, terwijl de geïntegreerde geurabsorbeerder onaangename geuren zoals tabaksrook, urine of zweet effectief verwijdert. De fosfaatvrije basisreiniger is Woolsafe-gecertificeerd en dus niet alleen geschikt voor synthetische vezels maar ook voor natuurlijke vezels van wol. De poederachtige consistentie zorgt voor een gemakkelijke en veilige hantering.