CarpetPro reiniger iCapsol, poeder RM 760 OA, 0.8kg
Poedervormige reiniger voor sproei-extractie van alle textiele vloerbedekkingen (ook wolvezels). Kan zonder spoelen worden gebruikt dankzij de innovatieve iCapsol-technologie. Met geurabsorber.
Voor een tijdbesparende, machinale tapijtreiniging in één stap en zonder spoelen: onze CarpetPro-reiniger iCapsol, poeder RM 760 OA. Geschikt voor gebruik met onze Puzzi sproei-extractieapparaten en tapijtreinigingsmachines (BRC), het krachtige reinigingspoeder heeft de innovatieve iCapsol-technologie. Bij het reinigen van textiele vloerbedekkingen wordt het vuil letterlijk ingekapseld, kristalliseert het uiteindelijk uit tijdens het drogen en kan dan eenvoudig worden weggezogen met een borstelzuiger zonder verder na te spoelen. Dit zorgt voor zeer korte droogtijden en maakt het tapijt weer snel beloopbaar. Zelfs zware olie-, vet- en minerale verontreinigingen worden betrouwbaar verwijderd, terwijl de geïntegreerde geurabsorbeerder onaangename geuren zoals tabaksrook, urine of zweet effectief verwijdert. De fosfaatvrije basisreiniger is Woolsafe-gecertificeerd en dus niet alleen geschikt voor synthetische vezels maar ook voor natuurlijke vezels van wol. De poederachtige consistentie zorgt voor een gemakkelijke en veilige hantering.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (kg)
|0,8
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|4
|pH
|9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
Eigenschappen
- Effectief basisreinigingsmiddel voor sproei-extractie van textiele bekledingen en meubelstoffen
- Lost zware olie, vet en minerale vervuiling op
- iCapsol-technologie: spoelen is niet nodig dus oppervlakken zijn snel weer droog
- Materiaalvriendelijk
- Actieve reiniging in alle temperatuurbereiken
- Met geïntegreerde geurverwijderaar. Verwijdert effectief onaangename geuren zoals zweet, urine, nicotine, enz.
- Kortere droogtijden
- Verbetert de bodemhygiëne
- Vrij van bleekmiddel
- Aangename, frisse geur
- WoolSafe getest op gebruiksconcentratie
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
- P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
- P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
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Toepassingen
- Voorbereiding van de wagen
- Stoffen oppervlakken