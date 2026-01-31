Filtru cu cartuș dintr-o singură bucată KFI 3310

Filtrul cartuș face posibilă aspirarea fără a fi necesară o înlocuire ulterioară. Este potrivit pentru modele de aspiratoare Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 și pentru aspiratoarele cu aspirare prin pulverizare SE 4001 și SE 4002.

Simplu și practic: Filtrul cu cartuș vă permite să aspirați fără a fi nevoie de schimbarea ulterioară a filtrului. Filtrul poate fi montat și demontat cu ușurință prin răsucirea acestuia. Nu sunt necesare elemente de blocare suplimentare. În plus, filtrul asigură o retenție excelentă a prafului. Potrivit pentru aspiratoarele Kärcher cu aspirare umed-uscată WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-KWD 3 și pentru aspiratoarele cu aspirare prin pulverizare Kärcher SE 4001 și SE 4002.

Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartuș

Specificatii tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea maro
Greutate (kg) 0,3
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 122 x 122 x 115
Domenii de intrebuintare
  • Murdărie fină
  • Murdărie grosieră
  • Aspirare eficientă a lichidelor