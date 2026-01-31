Filtru cu cartuș dintr-o singură bucată KFI 3310
Filtrul cartuș face posibilă aspirarea fără a fi necesară o înlocuire ulterioară. Este potrivit pentru modele de aspiratoare Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 1-KWD 3 și pentru aspiratoarele cu aspirare prin pulverizare SE 4001 și SE 4002.
Simplu și practic: Filtrul cu cartuș vă permite să aspirați fără a fi nevoie de schimbarea ulterioară a filtrului. Filtrul poate fi montat și demontat cu ușurință prin răsucirea acestuia. Nu sunt necesare elemente de blocare suplimentare. În plus, filtrul asigură o retenție excelentă a prafului. Potrivit pentru aspiratoarele Kärcher cu aspirare umed-uscată WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-KWD 3 și pentru aspiratoarele cu aspirare prin pulverizare Kärcher SE 4001 și SE 4002.
Caracteristici si beneficii
Filtru tip cartuș
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Culoarea
|maro
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|122 x 122 x 115
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
- Murdărie fină
- Murdărie grosieră
- Aspirare eficientă a lichidelor