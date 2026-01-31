Simplu și practic: Filtrul cu cartuș vă permite să aspirați fără a fi nevoie de schimbarea ulterioară a filtrului. Filtrul poate fi montat și demontat cu ușurință prin răsucirea acestuia. Nu sunt necesare elemente de blocare suplimentare. În plus, filtrul asigură o retenție excelentă a prafului. Potrivit pentru aspiratoarele Kärcher cu aspirare umed-uscată WD 1 Compact Battery, WD 2, WD 2, WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery, KWD 1-KWD 3 și pentru aspiratoarele cu aspirare prin pulverizare Kärcher SE 4001 și SE 4002.