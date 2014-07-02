Bàn chải bánh xe đảm bảo vệ sinh cực kỳ hiệu quả. Bàn chải có thể vệ sinh ngay cả các khu vực khó tiếp cận nhất và len lỏi vào đượ những khoảng trống nhỏ nhất trong bánh xe hoặc nan hoa. Áp suất nước được phân phối đồng đều 360° để hòa tan và xả sạch vết bẩn. Lông bàn chải chất lượng cao mang lại thao tác vệ sinh nhẹ nhàng và hiệu quả. Kết quả vệ sinh tuyệt vời và hoàn hảo. Bao gồm đai ốc công nghiệp để kết nối chắc chắn đến súng phun và tay cầm tiện dụng dễ sử dụng. Tóm lược: Các giải pháp lý tưởng cho bánh xe sạch sẽ và nan hoa sáng bóng. Bàn chải vệ sinh bánh xe thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp suất Kärcher từ K 2 đến K 7.