Bàn chải WB 60 lông mềm với bề rộng làm việc 248 mm lý tưởng để vệ sinh khu vực rộng lớn – nhà kính, xe ô tô, xe tải và cửa sập kiểu cuốn. Ngoài công suất làm sạch vượt trội, các sợi lông mềm mại của bàn chải cũng đảm bảo không làm hư hại bề mặt cần làm sạch. Đây là giải pháp lý tưởng để vệ sinh các khu vực rộng lớn xung quanh nhà và vườn. Bàn chải WB 60 tương thích các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.