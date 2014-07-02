Bàn chải WB 60
Bàn chải WB 60 lông mềm dùng để vệ sinh nhiều khu vực rộng lớn, chẳng hạn như: xe ô tô, xe tải, thuyền, nhà kính trồng cây hoặc cửa cuốn. Bề rộng của bàn chải là 248 mm đảm bảo phạm vi hoạt động tốt.
Bàn chải WB 60 lông mềm với bề rộng làm việc 248 mm lý tưởng để vệ sinh khu vực rộng lớn – nhà kính, xe ô tô, xe tải và cửa sập kiểu cuốn. Ngoài công suất làm sạch vượt trội, các sợi lông mềm mại của bàn chải cũng đảm bảo không làm hư hại bề mặt cần làm sạch. Đây là giải pháp lý tưởng để vệ sinh các khu vực rộng lớn xung quanh nhà và vườn. Bàn chải WB 60 tương thích các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Bề rộng làm việc 248 mm
- Lý tưởng để làm sạch các khu vực rộng lớn.
Pad cao su
- Loại bỏ các vết bẩn cứng đầu
Ứng dụng chất tẩy rửa
- Làm sạch hiệu quả.
Bàn chải mềm - nhẹ nhàng làm sạch các bề mặt
- Làm sạch nhẹ nhàng các bề mặt nhạy cảm.
Vòng bảo vệ
- Bảo vệ bề mặt khỏi trầy xước.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,291
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,471
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|270 x 261 x 177
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Nhà di động
- Nhà kính
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công